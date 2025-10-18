«Локомотив» — ЦСКА: Карпукас в подкате спас гостей от гола

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас спас свою команду от гола в матче против ЦСКА в 12-м туре РПЛ.

В первом тайме встречи форвард армейцев Алеррандро получил мяч перед пустым углом ворот, пробил, но мяч в подкате вынес Карпукас.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.