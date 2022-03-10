Гершкович: «В «Локомотиве» не просто нет тренера, там царит неразбериха во всем»

Член исполкома РФС Михаил Гершкович поделился ожиданиями от матча 21-го тура Тинькофф РПЛ, в котором сыграют «Локомотив» и ЦСКА.

«В футболе случается всякое, иногда лидер тоже оступается. Но пока я не вижу, за счет чего железнодорожники могут бороться с ЦСКА. В «Локомотиве» не просто нет тренера, там царит неразбериха во всем. Абсолютно непонятно, в какой футбол собирается играть команда. Игроки разобраны, находятся в подавленном психологическом состоянии. Какой может быть с них спрос, если у руководства клуба нет четкой стратегии развития?!» — приводит слова Гершковича Betonmobile.ru.

Дерби «Локомотив» — ЦСКА пройдет на «РЖД Арене» 12 марта. Начало — в 19.00 мск.

Железнодорожники после 19 матчей занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. Армейцы с 36 очками после 20 игр идут четвертыми.