Экс-игрок «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил возможность получения российского гражданства нидерландским полузащитником «Спартака» Квинси Промесом.

«Для него это был бы лучший вариант, чем он поехал бы куда-то, потом его забрали бы в тюрьму. Мне без разницы, будет ли он россиянином или нет. Если руководители клуба хотят ему помочь, то пусть помогают. Нужен Промес «Спартаку»? Кто это решает? До этого Промеса было столько народу, и что дальше? Ни холодно, ни жарко. Не будет Промеса, может быть, кто-нибудь из наших подрастет, будет не хуже Квинси», — сказал Гаврилов «СЭ».

Ранее, 10 марта, издание De Telegraaf сообщило, что телефон 30-летнего полузащитника прослушивали из-за подозрения футболиста в торговле наркотиками, отмывании денег и участии в преступной организации. По данным нидерландского следствия, Промес и его семья вложили деньги в партию кокаина весом 4000 килограмм.

Также футболист «Спартака» обвиняется в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату во время домашней вечеринки в июле 2020 года.