Кавазашвили отрицательно относится к идее дать Промесу гражданство РФ

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил возможность получить российское гражданство нидерландскому полузащитнику красно-белых Квинси Промесу.

«Отрицательно отношусь к этому. Сегодня если мы хотим называться толерантным государством, которое соблюдает международное право, то «Спартак» должен обратиться в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, попросить разобраться с этим вопросом. Пусть сделают запрос в Голландию, они представили бы дело, сущность обвинения, в каком состоянии находится данный вопрос. Промес не получит российский паспорт, потому что если есть серьезное обвинение, то ни одно Министерство внутренних дел не выдаст такой документ. А если и выдадут, то это чистейшее нарушение международного права», — сказал Кавазашвили «СЭ».

Ранее, 10 марта, издание De Telegraaf сообщило, что телефон 30-летнего полузащитника прослушивали из-за подозрения футболиста в торговле наркотиками, отмывании денег и участии в преступной организации.

По данным нидерландского следствия, Промес и его семья вложили деньги в партию кокаина весом 4000 килограммов.