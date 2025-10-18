«Локомотив» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Локомотив» и ЦСКА проведут матч в 12-м туре чемпионата России в субботу, 18 октября. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве. Стартовый свисток — в 19.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

18 октября 2025, 19:45. РЖД Арена (Москва)

Игру «Локомотив» — ЦСКА в прямом эфире показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начинается в 19.15 мск, за полчаса до игры. Также московское дерби можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события и результат игры «Локомотив» — ЦСКА можно отслеживать в матч-центре и ленте раздела РПЛ на нашем сайте.

«Локомотив» после 11 туров чемпионата России занимал второе место с 23 очками, предыдущим соперником железнодорожников было московское «Динамо» (5:3). У ЦСКА — 24 очка и первая строчка, в предыдущем туре армейцы выиграли у «Спартака» (3:2).