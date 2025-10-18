«Спартак» — «Ростов»: Кукуян не удалил спартаковца Дмитриева

На 90+3-й минуте матча 12-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ростов» судья Павел Кукуян мог показать красную карточку Игорю Дмитриеву.

В том моменте спартаковец прыгнул в направлении Даниила Шанталия и ударил его шипами в левую ногу, рискуя нанести ему серьезную травму.

Прыжок, сила удара, шипы, угроза здоровью сопернику — налицо основания для применения строгой дисциплинарной санкции. Но Кукуян ограничился вынесением предупреждения.

Видеоассистенты Сергей Карасев и Роман Галимов в действия судьи не вмешались.