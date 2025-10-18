Альба — о ничьей со «Спартаком»: «Рады, результат хороший»
Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал ничью со «Спартаком» (1:1) в матче 12-го тура чемпионата России.
— Насколько рады результату?
— Рады. Результат хороший. Но не получилось победить — соперник сильный. Оба вратаря хорошо сыграли. Первый тайм был лучше второго. Не удалось прессинговать также, как до этого. Наш план был такой: поставить игру, которая неудобна для «Спартака». В первом тайме это получилось.
— У Прохина, к сожалению, произошла результативная ошибка сегодня. Считаете, что он деградирует?
— Не только он ошибался. У других тоже были ошибки. Надо тренироваться, быть лучше — будем работать.
— Комаров не так ярок, как в прошлом сезоне. С ним стоит как-то отдельно работать?
— Не думаю, что он плохо выглядит. Просто сильная конкуренция. На этой позиции есть Щетинин. Комаров с каждый разом все лучше. Не считаю, что он плохо выглядит в этом сезоне.
— Мохеби почему не в старте был?
— Тренировочный процесс. Форма Голенкова и Сулейманова сейчас лучше.
— Красная «Спартака» спутала ваши планы?
— Нет, план не поменялся.
— Нет ли вопросов к судейству?
— Я никогда не говорю про это. Мы делаем свою работу.
«Ростов» (14) продлил серию без поражений в чемпионате России до 7 матчей и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0