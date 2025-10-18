Альба — о ничьей со «Спартаком»: «Рады, результат хороший»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал ничью со «Спартаком» (1:1) в матче 12-го тура чемпионата России.

— Насколько рады результату?

— Рады. Результат хороший. Но не получилось победить — соперник сильный. Оба вратаря хорошо сыграли. Первый тайм был лучше второго. Не удалось прессинговать также, как до этого. Наш план был такой: поставить игру, которая неудобна для «Спартака». В первом тайме это получилось.

— У Прохина, к сожалению, произошла результативная ошибка сегодня. Считаете, что он деградирует?

— Не только он ошибался. У других тоже были ошибки. Надо тренироваться, быть лучше — будем работать.

— Комаров не так ярок, как в прошлом сезоне. С ним стоит как-то отдельно работать?

— Не думаю, что он плохо выглядит. Просто сильная конкуренция. На этой позиции есть Щетинин. Комаров с каждый разом все лучше. Не считаю, что он плохо выглядит в этом сезоне.

— Мохеби почему не в старте был?

— Тренировочный процесс. Форма Голенкова и Сулейманова сейчас лучше.

— Красная «Спартака» спутала ваши планы?

— Нет, план не поменялся.

— Нет ли вопросов к судейству?

— Я никогда не говорю про это. Мы делаем свою работу.

«Ростов» (14) продлил серию без поражений в чемпионате России до 7 матчей и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.