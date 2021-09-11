«Локомотив» благодаря дублю Камано победил «Крылья Советов» и вышел на первое место
«Локомотив» в домашнем матче 7-го тура Тинькофф РПЛ победил «Крылья Советов» со счетом 2:0. Оба гола на 59-й и 80-й минутах забил Франсуа Камано.
«Локомотив» после этой игры вышел на первое место в таблице РПЛ, обогнав «Зенит», который проведет свой матч сегодня против «Ахмата».
«Крылья Советов» занимают 11-е место.
«Локомотив» еще не проигрывал в этом сезоне РПЛ, в следующем матче команда Марко Николича сыграет в гостях с «Уралом» (20 сентября). До этого железнодорожники в групповом турнире Лиге Европы на своем поле сыграют с «Марселем» (16 сентября).
«Крылья» в следующем матче дома примут «Ростов» (18 сентября).
Тинькофф Чемпионат России
Премьер-лига
7-й тур
«Локомотив» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 2:0 (0:0)
Голы: Камано, 59 (1:0). Камано, 80 (2:0).
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Едвай, Жемалетдинов (Марадишвили, 77), Куликов, Тикнизян, Магкеев, Петров (Камано, 58), Бека Бека, Смолов (Анджорин, 83), Керк (Лисакович, 58).
«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Горшков, Бегич, Бейл (Зеффан, 70), Зиньковский (Кабутов, 83), Ежов (Глушенков, 70), Пруцев (Якуба, 74), Иванисеня, Сергеев, Сарвели (Пиняев, 70).
Предупреждения: Тикнизян, 29. Чернов, 64. Якуба, 90. Живоглядов, 90.
Судьи: Казарцев. Веретешкин, Милюченко (все — Санкт-Петербург).
ВАР: Жабченко (Краснодар). Болховитин (Ленинградская область).
11 сентября. Москва. Стадион «РЖД Арена».
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