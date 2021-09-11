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«Локомотив» благодаря дублю Камано победил «Крылья Советов» и вышел на первое место

15:52
Франсуа Камано. Фото fclokomotiv, Twitter
Франсуа Камано. Фото fclokomotiv, Twitter
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«Локомотив» в домашнем матче 7-го тура Тинькофф РПЛ победил «Крылья Советов» со счетом 2:0. Оба гола на 59-й и 80-й минутах забил Франсуа Камано.

«Локомотив» после этой игры вышел на первое место в таблице РПЛ, обогнав «Зенит», который проведет свой матч сегодня против «Ахмата».

«Крылья Советов» занимают 11-е место.

«Локомотив» еще не проигрывал в этом сезоне РПЛ, в следующем матче команда Марко Николича сыграет в гостях с «Уралом» (20 сентября). До этого железнодорожники в групповом турнире Лиге Европы на своем поле сыграют с «Марселем» (16 сентября).

«Крылья» в следующем матче дома примут «Ростов» (18 сентября).

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

7-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 2:0 (0:0)

Голы: Камано, 59 (1:0). Камано, 80 (2:0).

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Едвай, Жемалетдинов (Марадишвили, 77), Куликов, Тикнизян, Магкеев, Петров (Камано, 58), Бека Бека, Смолов (Анджорин, 83), Керк (Лисакович, 58).

«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Горшков, Бегич, Бейл (Зеффан, 70), Зиньковский (Кабутов, 83), Ежов (Глушенков, 70), Пруцев (Якуба, 74), Иванисеня, Сергеев, Сарвели (Пиняев, 70).

Предупреждения: Тикнизян, 29. Чернов, 64. Якуба, 90. Живоглядов, 90.

Судьи: Казарцев. Веретешкин, Милюченко (все — Санкт-Петербург).

ВАР: Жабченко (Краснодар). Болховитин (Ленинградская область).

11 сентября. Москва. Стадион «РЖД Арена».

Локомотив — Крылья Советов

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Ахмат

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36

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Роман Шишов все материалы автора

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