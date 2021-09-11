«Локомотив» — «Крылья Советов»: Анджорин дебютировал в составе железнодорожников
Полузащитник Фаустино Анджорин дебютировал за «Локомотив» в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов».
19-летний англичанин появился на поле вместо Федора Смолова на 83-й минуте встречи.
83' Тренерский штаб «Локо» делает ещё одну замену во встрече #ЛокоКрылья— «Локомотив» (@fclokomotiv) September 11, 2021
? Тино Анджорин выходит вместо Фёдора Смолова, оформляя свой дебют за «Локомотив» на «РЖД Арене»!
Анджорин перешел в «Локомотив» из «Челси» на правах аренды до конца сезона-2021/22, сделка включает в себя опцию выкупа футболиста.
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