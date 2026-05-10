«Локомотив» — «Балтика»: хозяева в большинстве обыгрывают калининградцев после первого тайма

«Локомотив» ведет в счете после первого тайма матча 29-го тура чемпионата России с «Балтикой» — 1:0.

Гол на 4-й минуте забил Александр Руденко. На 12-й минуте главный арбитр Антон Фролов после вмешательства ВАР и просмотра видеоповторов удалил защитника калининградской команды Кевина Андраде.

Игра проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Балтика».

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

10 мая, 19:30. РЖД Арена (Москва)

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