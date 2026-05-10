«Локомотив» — «Балтика»: Петров не реализовал пенальти на 66-й минуте

Полузащитник «Балтики» Илья Петров не смог реализовать пенальти на 66-й минуте матча 29-го тура чемпионата России против «Локомотива». Счет в игре по-прежнему 1:0 в пользу железнодорожников.

Главный арбитр Антон Фролов назначил 11-метровый в ворота московской команды после видеопросмотра за попадание Евгением Морозовым локтем в лицо Андрею Менделю.

Калининградцы с 12-й минуты играют в меньшинстве после удаления Кевина Андраде.

Игра проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Балтика».

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

10 мая, 19:30. РЖД Арена (Москва)

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