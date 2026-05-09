Глава РПЛ Алаев надеется, что Дзюба продолжит карьеру: «Артем — лицо РПЛ»

Президент РПЛ Александр Алаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

«Мне не хочется, чтобы Артем уходил. Я был на недавней игре «Акрона» с «Краснодаром» и видел внимание болельщиков и прессы к нему. Дзюба — настоящий амбассадор РПЛ, ее лицо. Его уход станет потерей для лиги. Я надеюсь, что он останется еще с нами, потому что пошуметь в следующей своей ипостаси он всегда успеет», — сказал Алаев «СЭ».

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. В сезоне-2025/26 37-летний россиянин забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 26 матчах за команду во всех турнирах.

«Акрон» набрал 27 очков за 28 туров РПЛ и занимает 11-е место в таблице. Следующий матч в чемпионате тольяттинская команда проведет 11 мая дома против «Ростова».

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