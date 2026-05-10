«Ахмат» — «Динамо» Махачкала: Аззи вывел гостей вперед

Махачкалинское «Динамо» вышло вперед в выездном матче с «Ахматом» в 29-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 38-й минуте забил Мохамед Аззи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

10 мая, 17:15. Ахмат Арена (Грозный)

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