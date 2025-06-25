«Локомотив» обыграл дзержинский «Арсенал» в товарищеском матче

«Локомотив» победил «Арсенал» из Дзержинска в товарищеском матче. Игра проходила в Баковке (Московская область).

У железнодорожников дубль оформил Владислав Сарвели, еще один гол забил Никита Салтыков.

«Локомотив» провел первый матч летних сборов.

Товарищеский матч

«Локомотив» (Москва, Россия) — «Арсенал» (Дзержинск, Белоруссия) — 3:1 (3:1)

Голы «Локомотива»: Сарвели, 6 (1:0). Сарвели, 18 (2:1). Салтыков, 45 (3:1).

«Локомотив» (1-й тайм): Лантратов, Фассон, Морозов, Ньямси, Ненахов, Тимофеев, Карпукас, Сарвели, Салтыков, Бакаев, Воробьев.

«Локомотив» (2-й тайм): Веселов, Щетинин, Семин, Погостнов, Ведерников, Годяев, Топинка, Гердт, Корнеев, Руденко, Мялковский.