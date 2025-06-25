Дмитрий Кузнецов станет главным тренером «Динамо» на 20 минут матча с 2DROTS

Бывший главный тренер команды медиалиги 2DROTS Дмитрий Кузнецов подписал контракт с московским «Динамо», сообщает пресс-служба московского клуба.

Специалист будет руководить бело-голубыми в течение 20 минут в товарищеском матче в рамках Media x Pro Cup 2025 против 2DROTS.

Матч состоится 26 июня. Начало — в 19.00 мск.