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«Локомотив» в меньшинстве вырвал победу у «Арсенала» и прервал серию из трех поражений подряд в РПЛ

20:55
21 ноября 2020 года. 15-й тур. «Локомотив» — «Арсенал» — 1:0. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
21 ноября 2020 года. 15-й тур. «Локомотив» — «Арсенал» — 1:0. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Локомотив» одержал минимальную победу в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала». Московский клуб взял верх со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал Антон Миранчук. Во втором тайме он реализовал пенальти.

При этом всю вторую половину встречи «Локо» играл в меньшинстве. В конце первого тайма с поля был удален Ведран Чорлука.

«Локомотив» прервал серию из трех поражений подряд в РПЛ и набрал 24 очка, поднявшись на шестое место. «Арсенал» с 12 очками остается на 12-й строчке.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

15-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Арсенал» (Тула) — 1:0 (0:0)

Гол: Миранчук, 72 — с пенальти.

«Локомотив» (Москва): Коченков, Игнатьев (Рыбчинский, 89), Чорлука, Рыбус, Живоглядов, Мурило, Крыховяк, Миранчук (Камано, 90+1), Куликов, Эдер (Лысцов, 46), Зе Луиш.

«Арсенал» (Тула): Нигматуллин, Григалава (Костадинов, 33), Довбня, Рассказов, Бауэр, Ломовицкий, Чаушич, Кадири, Хлусевич (Горбатенко, 77), Панченко (Пантелеев, 73), Джорджевич.

Предупреждения: Крыховяк, 8. Чорлука, 21. Панченко, 37. Чаушич, 52. Костадинов, 75.

Удаление: Чорлука, 45+2.

Судьи: Сухой (Люберцы). Мурашов (Москва), Петросян (Бронницы).

ВАР: Волошин (Смоленск). Сафьян (Москва).

21 ноября. Москва. Стадион «РЖД Арена».

Локомотив — Арсенал Т

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/

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