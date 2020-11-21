«Локомотив» в меньшинстве вырвал победу у «Арсенала» и прервал серию из трех поражений подряд в РПЛ
«Локомотив» одержал минимальную победу в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала». Московский клуб взял верх со счетом 1:0.
Автором единственного гола стал Антон Миранчук. Во втором тайме он реализовал пенальти.
При этом всю вторую половину встречи «Локо» играл в меньшинстве. В конце первого тайма с поля был удален Ведран Чорлука.
«Локомотив» прервал серию из трех поражений подряд в РПЛ и набрал 24 очка, поднявшись на шестое место. «Арсенал» с 12 очками остается на 12-й строчке.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
15-й тур
«Локомотив» (Москва) — «Арсенал» (Тула) — 1:0 (0:0)
Гол: Миранчук, 72 — с пенальти.
«Локомотив» (Москва): Коченков, Игнатьев (Рыбчинский, 89), Чорлука, Рыбус, Живоглядов, Мурило, Крыховяк, Миранчук (Камано, 90+1), Куликов, Эдер (Лысцов, 46), Зе Луиш.
«Арсенал» (Тула): Нигматуллин, Григалава (Костадинов, 33), Довбня, Рассказов, Бауэр, Ломовицкий, Чаушич, Кадири, Хлусевич (Горбатенко, 77), Панченко (Пантелеев, 73), Джорджевич.
Предупреждения: Крыховяк, 8. Чорлука, 21. Панченко, 37. Чаушич, 52. Костадинов, 75.
Удаление: Чорлука, 45+2.
Судьи: Сухой (Люберцы). Мурашов (Москва), Петросян (Бронницы).
ВАР: Волошин (Смоленск). Сафьян (Москва).
21 ноября. Москва. Стадион «РЖД Арена».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю