«Локомотив» анонсировал подписание защитника «Байера» Едвая
Официальный Twitter «Локомотива» опубликовал новый пост с шахматной доской, на которой выделены обе клетки Е2, намекнув на трансфер защитника «Байера» Тина Едвая.
Ранее «СЭ» сообщал, что столичный клуб ведет переговоры с «Байером» о переходе 25-летнего центрального защитника.
Едвай перешел в немецкий клуб из «Ромы» в 2015 году за 7 миллионов евро. В минувшем сезоне он сыграл 8 матчей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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