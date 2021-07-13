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«Локомотив» может пополниться защитником «Байера»

20:44
Тин Едвай. Фото Getty Images
Тин Едвай. Фото Getty Images
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По данным «СЭ», «Локомотив» ведет переговоры с «Байером» о переходе в московский клуб Тина Едвая.

25-летний центральный защитник перешел в немецкий клуб из «Ромы» в 2015 году за 7 миллионов евро. В минувшем сезоне он сыграл 8 матчей.

За сборную Хорватии у Едвая 26 матчей, последний из которых — в октябре прошлого года.

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Константин Алексеев все материалы автора

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