«Локомотив» может пополниться защитником «Байера»
20:44
По данным «СЭ», «Локомотив» ведет переговоры с «Байером» о переходе в московский клуб Тина Едвая.
25-летний центральный защитник перешел в немецкий клуб из «Ромы» в 2015 году за 7 миллионов евро. В минувшем сезоне он сыграл 8 матчей.
За сборную Хорватии у Едвая 26 матчей, последний из которых — в октябре прошлого года.
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