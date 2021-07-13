«Локомотив» может пополниться защитником «Байера»

По данным «СЭ», «Локомотив» ведет переговоры с «Байером» о переходе в московский клуб Тина Едвая.

25-летний центральный защитник перешел в немецкий клуб из «Ромы» в 2015 году за 7 миллионов евро. В минувшем сезоне он сыграл 8 матчей.

За сборную Хорватии у Едвая 26 матчей, последний из которых — в октябре прошлого года.