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Сегодня, 19:34

«Локомотив» анонсировал подписание Дзюбы и Смольникова

Мария Гусева
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«Локомотив» в официальном Telegram-канале опубликовал фотографии подписания контрактов с нападающим Артемом Дзюбой и защитником Игорем Смольниковым.

7 февраля стало известно, что Дзюба и Смольников подпишут контракты с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23. 8 февраля оба футболиста прошли медицинское обследование для завершения перехода в команду.

Последним клубом 34-летнего Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого россиянин забил 1 гол в 5 матчах.

34-летний Смольников в первой половине сезона-2022/23 выступал за «Торпедо», в составе которого забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 21 матче во всех турнирах.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.

Артем Дзюба
Игорь Смольников
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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