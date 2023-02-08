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Сегодня, 19:32

«Торпедо» проиграло «Волгарю» в товарищеском матче в Турции

Руслан Минаев
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«Торпедо» проиграло «Волгарю» в товарищеском матче на сборах в Турции — 1:3.

За «Волгарь» отметились Артем Делькин, Данила Ведерников и Кирилл Косарев. В составе торпедовцев отличился Максим Данилин.

Товарищеские матчи. Клубы

«Торпедо» — «Волгарь» — 1:3 (0:1)

Голы: Делькин, 6 — с пенальти (0:1). Ведерников, 61 (0:2). Данилин, 80 (1:2). Косарев, 86 — с пенальти (1:3).

«Торпедо»: Довбня, Самсонов, Кожемякин, Прошкин, Роганович (Эркинов, 46), Шапич, Чурич, Савич, Лебеденко, Караев, Турищев.

Предупреждение: Хомуха, 20.

Удаление: Хомуха (Волгарь), 32.

8 февраля.

ФК Волгарь
ФК Торпедо (Москва)
0
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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