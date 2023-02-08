«Торпедо» проиграло «Волгарю» в товарищеском матче в Турции

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«Торпедо» проиграло «Волгарю» в товарищеском матче на сборах в Турции — 1:3.

За «Волгарь» отметились Артем Делькин, Данила Ведерников и Кирилл Косарев. В составе торпедовцев отличился Максим Данилин.

Товарищеские матчи. Клубы

«Торпедо» — «Волгарь» — 1:3 (0:1)

Голы: Делькин, 6 — с пенальти (0:1). Ведерников, 61 (0:2). Данилин, 80 (1:2). Косарев, 86 — с пенальти (1:3).

«Торпедо»: Довбня, Самсонов, Кожемякин, Прошкин, Роганович (Эркинов, 46), Шапич, Чурич, Савич, Лебеденко, Караев, Турищев.

Предупреждение: Хомуха, 20.

Удаление: Хомуха (Волгарь), 32.

8 февраля.