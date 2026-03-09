«Локомотив» — «Ахмат»: гости выигрывают после первого тайма

В матче 20-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ахмат» завершился первый тайм, гости выигрывают со счетом 2:1.

В середине первой 45-минутки гости забили два гола, отличились нападающие Георгий Мелкадзе и Максим Самородов. В добавленное к первому тайму время защитник красно-зеленых Лукас Фассон отыграл один мяч.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

09 марта, 16:30. РЖД Арена (Москва)

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