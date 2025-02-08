Гарсия: «У «Спартака» хорошие шансы на чемпионство. Поэтому я здесь»

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия прокомментировал подписание контракта с красно-белыми.

«Мне очень приятно находится здесь. Переход получился затяжным, но в итоге я здесь. Не могу дождаться начала матчей за клуб.

Я много знаю о России — в Европе я уже несколько лет, играл против «Зенита». Россия — одна из самых больших стран, буду рад узнать больше.

Что знал о «Спартаке»? У клуба большая история. На данный момент у клуба хорошие шансы на чемпионство. Поэтому я здесь», — сказал форвард клубной пресс-службе.

7 февраля 27-летний тринидадец подписал со «Спартаком» контракт на 3,5 года.

Футболист играл за АЕК с 2020 года. В этом сезоне в 20 матчах во всех турнирах он забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи. Вместе с АЕКом форвард стал чемпионом Греции и обладателем Кубка страны в сезоне-2022/23.