Агент Чавеса рассказал о состоянии здоровья футболиста

Клаудио Курти, агент полузащитника «Динамо» Луиса Чавеса ответил на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья футболиста.

7 февраля хавбек получил травму в матче Winline Зимнего кубка РПЛ против «Спартака» (0:1). 29-летнего мексиканца заменили на 13-й минуте встречи, вместо него на поле появился Хорхе Карраскаль.

«Через три-четыре дня он вернется к полноценным тренировкам», — сказал Курти «СЭ».

Чавес выступает за «Динамо» с августа 2023 года. В сезоне-2024/25 полузащитник забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 18 матчах за бело-голубых во всех турнирах.