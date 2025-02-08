Агент Чавеса рассказал о состоянии здоровья футболиста
Клаудио Курти, агент полузащитника «Динамо» Луиса Чавеса ответил на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья футболиста.
7 февраля хавбек получил травму в матче Winline Зимнего кубка РПЛ против «Спартака» (0:1). 29-летнего мексиканца заменили на 13-й минуте встречи, вместо него на поле появился Хорхе Карраскаль.
«Через три-четыре дня он вернется к полноценным тренировкам», — сказал Курти «СЭ».
Чавес выступает за «Динамо» с августа 2023 года. В сезоне-2024/25 полузащитник забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 18 матчах за бело-голубых во всех турнирах.
