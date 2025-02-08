Гарсия рассказал, на какой позиции чувствует себя лучше всего

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия назвал три своих главных качества.

«Все зависит от игры, от решения тренера. Но на сегодняшний день я успешнее всего играю в центре нападения. Но я также играю на флангах, чтобы обыгрывать оппонентов один на один.

Мои козыри — скорость, физические данные. Я люблю забивать голы. Буду стараться совмещать эти качества, чтобы достичь успеха в «Спартаке», — сказал Гарсия клубной пресс-службе.

7 февраля 27-летний тринидадец подписал со «Спартаком» контракт на 3,5 года.

Футболист играл за АЕК с 2020 года. В этом сезоне в 20 матчах во всех турнирах он забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи. Вместе с АЕКом форвард стал чемпионом Греции и обладателем Кубка страны в сезоне-2022/23.