Литвинов о матче «Спартака» с «Рубином»: «Нужно настроиться и играть от себя»

Литвинов рассказал о плане «Спартака» на матч с «Рубином»

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов в разговоре с «СЭ» прокомментировал предстоящий матч с «Рубином» в РПЛ.

— У «Рубина» такая же ситуация, как была у нас, — череда поражений. Много игроков уехало, но на это не надо смотреть. Нужно настроиться и играть от себя.

«Спартак» после победы над «Арсеналом» (3:0) в 24-м туре РПЛ набрал 30 очков и идет девятым в турнирной таблице чемпионата России. Матч красно-белых с «Рубином» состоится 16 апреля.