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Сегодня, 11:05

Литвинов о матче «Спартака» с «Рубином»: «Нужно настроиться и играть от себя»

Литвинов рассказал о плане «Спартака» на матч с «Рубином»
Севастиан Терлецкий
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов в разговоре с «СЭ» прокомментировал предстоящий матч с «Рубином» в РПЛ.

— У «Рубина» такая же ситуация, как была у нас, — череда поражений. Много игроков уехало, но на это не надо смотреть. Нужно настроиться и играть от себя.

«Спартак» после победы над «Арсеналом» (3:0) в 24-м туре РПЛ набрал 30 очков и идет девятым в турнирной таблице чемпионата России. Матч красно-белых с «Рубином» состоится 16 апреля.

Руслан Литвинов
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
0
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 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
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 16
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Дмитрий Полоз

Ростов

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 6
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Локомотив

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Зенит

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И К Ж
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Спартак

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