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Сегодня, 11:00

В «Урале» заявили, что Шалимов продолжит тренировать команду

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Игорь Шалимов.
Фото ФК «Урал».

«Урал» в официальном Telegram-канале клуба опроверг возможное увольнение Игоря Шалимова с поста главного тренера.

«Официально опровергаем слухи об увольнении Игоря Шалимова с поста главного тренера ФК «Урал». Президент клуба Григорий Иванов заявил, что это «ерунда в чистом виде», руководство команды продолжает доверять Шалимову.

Напомним, после поражения «Урала» от самарских «Крыльев Советов» ряд СМИ распространили сведения о готовящейся отставке Игоря Шалимова", — говорится в заявлении.

«Урал» после 24-х туров Тинькофф РПЛ занимает 14-е место, набрав 21 очко. Следующий матч команда проведет 16 апреля в Санкт-Петербурге против лидера и действующего чемпиона страны «Зенита».

Игорь Шалимов
ФК Урал
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2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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 - : -
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Уфа – ЦСКА
 - : -
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Зенит – Урал
 - : -
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Спартак – Рубин
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Сочи – Локомотив
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