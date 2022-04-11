В «Урале» заявили, что Шалимов продолжит тренировать команду

«Урал» в официальном Telegram-канале клуба опроверг возможное увольнение Игоря Шалимова с поста главного тренера.

«Официально опровергаем слухи об увольнении Игоря Шалимова с поста главного тренера ФК «Урал». Президент клуба Григорий Иванов заявил, что это «ерунда в чистом виде», руководство команды продолжает доверять Шалимову.

Напомним, после поражения «Урала» от самарских «Крыльев Советов» ряд СМИ распространили сведения о готовящейся отставке Игоря Шалимова", — говорится в заявлении.

«Урал» после 24-х туров Тинькофф РПЛ занимает 14-е место, набрав 21 очко. Следующий матч команда проведет 16 апреля в Санкт-Петербурге против лидера и действующего чемпиона страны «Зенита».