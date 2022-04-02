Литвинов об отмененном голе Промеса: «Спорный эпизод, игрок «Локомотива» мог коснуться мяча»

Полузащитник «Спартака» Руслан Ливтинов оценил момент с отмененным из-за офсайда голом Квинси Промеса в матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива» (0:1).

— Мы не хотели играть? Не было такого, в раздевалке все были готовы играть.

— Правильно ли отменили гол Промеса?

— Спорный эпизод, игрок «Локомотива» мог коснуться мяча. Я пока что не пересматривал эпизод.

На 40-й минуте главный судья Сергей Карасев после видеопросмотра не засчитал гол полузащитника «Спартака» Квинси Промеса из-за офсайда. На матче не использовали офсайдные линии ВАР из-за неблагоприятных погодных условий.

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что клуб будет подавать протест в ЭСК РФС.