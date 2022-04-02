Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли после поражения в матче с «Локомотивом» (0:1) в рамках 23-но тура Тинькофф РПЛ отметил, что не думает о давлении, которое он испытывает на своем посту. Он также добавил, что его задача — мотивировать команду на игры.

— Не считаете ли вы, что матч с «Локомотивом» провален тактически? «Спартак» по сути создал один момент.

— Не согласен с таким утверждением. В первом тайме ситуация была для всех одинаковой, обе команды хотели играть больше вертикально из-за погодных условий. Во втором тайме надо было лучше играть с мячом. Забить нам не удалось. Но я не согласен с тем, что у «Локомотива» было больше опасных моментов.

— У «Спартака» одна победа в пяти матчах. Вы ощущаете из-за этого давление?

— Что касается давления — это часть нашей работы. Оно есть всегда, особенно в таких клубах, на таком уровне. Я стараюсь не обращать внимания на это давление. Я больше стараюсь обращать своё внимание на то, чтобы построить игру команды. Чтобы у нас было своё лицо. У нас был непростой календарь. Тем не менее, если говорить об этой игре, за две минуты перед пропущенным голом мы недостаточно контролировали игру. Нам нужно над этим работать и прибавлять в этом компоненте.

— «Спартак» не вылетит в этом сезоне, можете пообещать болельщикам? Клуб в шести очках от зоны вылета.

- Мы «Спартак», наша задача — биться за победу. Я должен мотивировать команду, помочь ей восстановиться. У нас впереди два домашних матча. И мы должны в них обязательно победить.