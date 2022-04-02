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«Мы «Спартак», наша задача — биться за победу». Ваноли не думает о давлении в «Спартаке»

Ваноли заявил, что в следующих матчах «Спартак» должен обязательно победить
Анастасия Рацкевич
Выпускающий редактор
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Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли после поражения в матче с «Локомотивом» (0:1) в рамках 23-но тура Тинькофф РПЛ отметил, что не думает о давлении, которое он испытывает на своем посту. Он также добавил, что его задача — мотивировать команду на игры.

— Не считаете ли вы, что матч с «Локомотивом» провален тактически? «Спартак» по сути создал один момент.
— Не согласен с таким утверждением. В первом тайме ситуация была для всех одинаковой, обе команды хотели играть больше вертикально из-за погодных условий. Во втором тайме надо было лучше играть с мячом. Забить нам не удалось. Но я не согласен с тем, что у «Локомотива» было больше опасных моментов.

— У «Спартака» одна победа в пяти матчах. Вы ощущаете из-за этого давление?

— Что касается давления — это часть нашей работы. Оно есть всегда, особенно в таких клубах, на таком уровне. Я стараюсь не обращать внимания на это давление. Я больше стараюсь обращать своё внимание на то, чтобы построить игру команды. Чтобы у нас было своё лицо. У нас был непростой календарь. Тем не менее, если говорить об этой игре, за две минуты перед пропущенным голом мы недостаточно контролировали игру. Нам нужно над этим работать и прибавлять в этом компоненте.

— «Спартак» не вылетит в этом сезоне, можете пообещать болельщикам? Клуб в шести очках от зоны вылета.

- Мы «Спартак», наша задача — биться за победу. Я должен мотивировать команду, помочь ей восстановиться. У нас впереди два домашних матча. И мы должны в них обязательно победить.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
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Сочи
Зенит

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24%

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22%

1.79

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15%

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Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
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Паоло Ваноли
0
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2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
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