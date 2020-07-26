Лидер группы «Руки вверх!» предложил Дзюбе спеть дуэтом

Певец группы «Руки вверх!» и болельщик ЦСКА Сергей Жуков отреагировал на песню форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Артем Дзюба, ну что, может, уже дуэт?» — написал Жуков под видео, на котором 31-летний нападающий сине-бело-голубых поет песню «Ай-яй-яй» после финала Кубка России.

25 июля «Зенит» обыграл «Химки» (1:0) в Екатеринбурге и завоевал Кубок страны.