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Лидер группы «Руки вверх!» предложил Дзюбе спеть дуэтом

18:52
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Певец группы «Руки вверх!» и болельщик ЦСКА Сергей Жуков отреагировал на песню форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Артем Дзюба, ну что, может, уже дуэт?» — написал Жуков под видео, на котором 31-летний нападающий сине-бело-голубых поет песню «Ай-яй-яй» после финала Кубка России.

25 июля «Зенит» обыграл «Химки» (1:0) в Екатеринбурге и завоевал Кубок страны.

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