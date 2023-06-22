Личка: «С «Зенитом» бороться сложно. Но никто заранее не отдаст ему золото»

Новый главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» ответил на вопрос, на что может замахнуться его команда в предстоящем сезоне.

— Допускаете, что «Динамо» в итоге сделало выбор в пользу вас, в том числе и потому, что ваш «Оренбург» разгромил бело-голубых в последнем туре?

— Не думаю, что тот результат стал главной причиной. Если бы меня позвали в «Динамо» только за одну игру, это выглядело бы не слишком дальновидно. Считаю, за тренером нужно наблюдать в течение более длительного времени.

— В итоге вы переходите в «Динамо», которое в минувшем сезоне заняло 9-е место из «Оренбурга», который стал 7-м.

— Не вижу тут никакого противоречия. В июле стартует новый сезон. Мы все начнем с нуля! Надо работать и показать свой максимум, чтобы в следующем сезоне «Динамо» уже оказалось выше «Оренбурга». В московской команде собраны качественные футболисты. Уверен, мы вместе можем улучшить результат последнего сезона!

— А какая конкретно задача стоит перед вами в «Динамо» в предстоящем сезоне?

— Так детально мы с руководством еще не разговаривали. Когда прилечу в Москву, конечно, сядем и все обсудим. Думаю, что такая команда, как «Динамо» не должна находиться в середине таблицы. Надо стремиться попасть в первую пятерку. Не ниже!

— А реально ли этому «Динамо» нарушить гегемонию «Зенита»?

— Я уже как-то говорил, что «Зенит» объективно сильнее остальных — играет, можно сказать, в своей лиге. Очень мощная команда, практически без слабых мест. Жаль, что питерцы сейчас не выступают в Лиге чемпионов, где бы они соперничали с европейскими грандами. В России противостоять «Зениту» очень тяжело... Но это не значит, что нужно заранее отдавать команде Семака золотые медали! Прежде всего, нужно отталкиваться от себя и каждый день прогрессировать. Помимо «Зенита» в России есть и другие классные команды. Придется биться в том числе и с ними.

— У вас перед глазами не стоит пример Владимира Федотова, который тоже работал в «Оренбурге», а потом выигрывал серебряные медали с «Сочи» и ЦСКА?

— Если мне удастся повторить его путь, его успехи, было бы супер! Владимир проделал очень качественную работу. В минувшем сезоне ЦСКА стал вторым и выиграл Кубок. Это действительно хороший пример для меня. Если у меня получится так же выступить с «Динамо», я только «за»! (Улыбается.)