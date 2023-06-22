Личка рассказал, почему порекомендовал «Оренбургу» назначить Ярошика

Марцел Личка, который сегодня возглавил «Динамо», в интервью «СЭ» назвал сильные качества нового тренера «Оренбурга» Иржи Ярошика.

— Почему порекомендовали Иржи Ярошика на пост своего преемника в «Оренбурге»? У него все-таки небогатый пока опыт тренерской работы.

— Да, пока, может быть, и не очень богатый. Но у Иржи есть своя философия футбола. Он гнет свою линию. Мне это нравится. Если говорить про его последний клуб — «Теплице», то там довольно скромные возможности. Но Ярошику удалось сохранить ее в высшей лиге Чехии! Его уволили, так как в следующем сезоне «Теплице» шел внизу таблицы. Но я не думаю, что этот коллектив мог претендовать на большее. Когда у тебя не хватает качественных игроков, сложно прыгнуть выше головы. Иржи выжал из ребят максимум и старался ставить команде интересный футбол. Не забывайте о том, что Ярошик хорошо говорит по-русски. В России его знают, любят, уважают. Кроме того, он говорит по-испански, а значит, быстро найдет контакт с латиноамериканцами в «Оренбурге».