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Сегодня, 18:11

Ари заявил, что готов рассмотреть предложения из России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари заявил, что готов рассмотреть предложения из России.

«Я уже думал про возращение в Россию, но это тяжело сделать, когда нет хорошего предложения. Я уже два года в Бразилии, моя семья уже адаптировалась здесь, у меня здесь бизнес. Если будет хорошее предложение, можно будет вернуться обратно в Россию. Я бы хотел показать, в какой я хорошей физической форме. Мне знаком чемпионат России. Еще три года я спокойно поиграл бы», — приводит слова Ари Metaratings.ru.

С февраля 2022 года Ари выступает за «Атлетико Сеаренсе». В минувшем сезоне он провел за клуб 14 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Ари выступал за «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар». В июле 2018 года он получил российское гражданство.

Источник: https://metaratings.ru/news/ari-esli-budet-khoroshee-predlozhenie-mozhno-budet-vernutsya-obratno-v-rossiyu-260710/
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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Кр. Советов – Спартак
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ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
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