Левников удалил Алибекова в Оренбурге, но не удалил сегодня Тормену. Тот забил гол

На 14-й минуте матча 27-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Рубин» судья Кирилл Левников не удалил Витора Тормену за лишение соперника явной возможности забить гол. Через некоторое время защитник «быков» удвоил их преимущество.

Рефери не стал менять свое решение вынести только предупреждение — даже после вмешательства видеоассистентов Сергея Иванова и Веры Опейкиной.

Фото Скриншот трансляции

Интересно, что в конце игры 25-го тура «Оренбург» — «Динамо» Мх (2:1) Ранэль Зияков после ВАР-вмешательства и просмотра повторов на мониторе у поля удалил игрока гостей Муталипа Алибекова за лишение соперника явной возможности забить гол. Обязанности одного из двух видеоассистентов тогда выполнял... Левников.

Эпизод матча 25-го тура РПЛ «Оренбург» — «Динамо» Махачкала. Фото Скриншот трансляции

Моменты схожи. Нападающие «Оренбурга» и «Рубина» убегали к воротам, а защитники случайно играли в мяч руками. В обоих матчах форварды не контролировали мяч, но могли завладеть им. В первом случае расстояние до ворот было огромным, сегодня — нет. В обеих встречах другие защитники не могли догнать нападающих.

Фото Скриншот трансляции

В первом случае экспертно-судейская комиссия при президенте РФС поддержала итоговое решение судейской бригады. Интересно, как будет сейчас, если в комиссию поступит обращение.