Левников удалил Алибекова в Оренбурге, но не удалил сегодня Тормену. Тот забил гол
На 14-й минуте матча 27-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Рубин» судья Кирилл Левников не удалил Витора Тормену за лишение соперника явной возможности забить гол. Через некоторое время защитник «быков» удвоил их преимущество.
Рефери не стал менять свое решение вынести только предупреждение — даже после вмешательства видеоассистентов Сергея Иванова и Веры Опейкиной.
Интересно, что в конце игры 25-го тура «Оренбург» — «Динамо» Мх (2:1) Ранэль Зияков после ВАР-вмешательства и просмотра повторов на мониторе у поля удалил игрока гостей Муталипа Алибекова за лишение соперника явной возможности забить гол. Обязанности одного из двух видеоассистентов тогда выполнял... Левников.
Моменты схожи. Нападающие «Оренбурга» и «Рубина» убегали к воротам, а защитники случайно играли в мяч руками. В обоих матчах форварды не контролировали мяч, но могли завладеть им. В первом случае расстояние до ворот было огромным, сегодня — нет. В обеих встречах другие защитники не могли догнать нападающих.
В первом случае экспертно-судейская комиссия при президенте РФС поддержала итоговое решение судейской бригады. Интересно, как будет сейчас, если в комиссию поступит обращение.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2