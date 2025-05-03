Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

3 мая, 20:43

Левников удалил Алибекова в Оренбурге, но не удалил сегодня Тормену. Тот забил гол

Александр Бобров
Шеф-редактор
Эпизод матча 27-го тура РПЛ «Краснодар» — «Рубин» 3 мая.
Фото Скриншот трансляции

На 14-й минуте матча 27-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Рубин» судья Кирилл Левников не удалил Витора Тормену за лишение соперника явной возможности забить гол. Через некоторое время защитник «быков» удвоил их преимущество.

Рефери не стал менять свое решение вынести только предупреждение — даже после вмешательства видеоассистентов Сергея Иванова и Веры Опейкиной.

Фото Скриншот трансляции

Интересно, что в конце игры 25-го тура «Оренбург» — «Динамо» Мх (2:1) Ранэль Зияков после ВАР-вмешательства и просмотра повторов на мониторе у поля удалил игрока гостей Муталипа Алибекова за лишение соперника явной возможности забить гол. Обязанности одного из двух видеоассистентов тогда выполнял... Левников.

Эпизод матча 25-го тура РПЛ «Оренбург» — «Динамо» Махачкала.
Фото Скриншот трансляции

Моменты схожи. Нападающие «Оренбурга» и «Рубина» убегали к воротам, а защитники случайно играли в мяч руками. В обоих матчах форварды не контролировали мяч, но могли завладеть им. В первом случае расстояние до ворот было огромным, сегодня — нет. В обеих встречах другие защитники не могли догнать нападающих.

Фото Скриншот трансляции

В первом случае экспертно-судейская комиссия при президенте РФС поддержала итоговое решение судейской бригады. Интересно, как будет сейчас, если в комиссию поступит обращение.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)
Витор Тормена
Кирилл Левников
Читайте также
Предпрофессиональный экзамен в Москве позволит получить больше баллов к ЕГЭ. Что нужно знать
Bloomberg сообщило о снятии с Дурова запрета на въезд во Францию
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
Гретцки пошутил про обещание купить машину Овечкину
AIU завершил обработку всех дел российских спортсменов по базе данных LIMS
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Краснодар» — «Рубин», «Зенит» — «Пари НН» и другие матчи
Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Зенитом»
ЭСК признал ошибочным удаление Карраскаля в матче против «Крыльев Советов»
Сметанин заявил, что у «Динамо» появился тактический рисунок в обороне
«Надеюсь, что однажды пожму руку Овечкину!» Романцев — о «Спартаке», «Зените» и сборной России
Очередной гол Дзюбы, прагматичная игра «Спартака» в меньшинстве и трудовые победы лидеров. Главное о тактике 27-го тура РПЛ
Парадокс: КДК прав, но Карраскаль незаслуженно избежал дисквалификации. Объясняем юридические тонкости
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Гена Борисов

    Лесников набираетси опыта.

    05.05.2025

  • Александр Солодовников

    Забавно смотреть как почитатель бомжей, кипятком писают....)

    04.05.2025

  • Александр Солодовников

    Красной в этом моменте близко не было, её там только насквозь зашкваренный Зенитом мог разглядеть.....(((

    04.05.2025

  • ONIKAN2013

    Ишь вы, захотели удаление)))) В Грязнодар столько бабок вбухали, даже к Озону в рабство ушли, а вы- удаление! А кто потом отвечать по счетам будет?

    04.05.2025

  • Александр Мыльников

    Всё правильно Левников сделал! Никакого выхода на один на один и близко не было.

    04.05.2025

  • DZR

    Это прямая красная. Тормена в моменте не знал устоит ли Даку и умышлено откинул назад мяч РУКОЙ. Давайте теперь ЭСК скажет, что так можно. На первых минутах ставить пенальти соперникам Краснодара - это можно, а вот игрока у Кранодара удалить - "зачем игру ломать"(с). Адепты газпромовского админресурса, как дела? У Мостового мы гол отменяем, а у Краснодара "это борьба".

    04.05.2025

  • kajbek

    Не возможно смотреть чемпионат из-за судейства. Видимо стоит задача не пустить Зенит на первое место. Типа, надоел со своей гегемонией.

    04.05.2025

  • Leonid Schukin

    Вся газета целиком.

    04.05.2025

  • Leonid Schukin

    Браво, Левников! Не поддался лавоению ВАРа (Газпрома).

    04.05.2025

  • Геннадий Хохлов

    вот так просто, не показал красную, при двойном фоле, игра рукрй и толчок в спину, не увидел, да, экран наверно все исказил, а что скажет экспертная комиссия? да по хрен что скажет, результат никто не отменит, где то, в Ленинградской области, вырастит новый особняк, ничего нового, бизнес процветает! И нет никакого предела! даже заявление самарского губернатора который в открытом письме в прокуратуру изложил факты! всех любителей такого футбола поздравляю с очередным поносом!

    04.05.2025

  • lenin.vowa2018

    понятно, значит если на него в Питере упадет кирпич, кого искать - уже ясно.

    04.05.2025

  • lenin.vowa2018

    за игру рукой наверно. Хотя какая там рука, если она в естественном положении? Я сразу написал, что никакого нарушения и близко не было.

    04.05.2025

  • lenin.vowa2018

    остановил мяч рукой - ЖК и получил. Выскочить один на один как в игре Оренбурга - Даку не мог! А упал он по одной причине - он ныряет при каждом сомнительном случае. Надо наказывать за это, но его жалеют видимо.

    04.05.2025

  • Sergey Markelov

    Кириллу огромный респект и уважение . Не поддался давлению, сохранил свое честное имя. Шнякин мурло горлопанистое уже Черданцева переплюнул, совсем мозги пропил, со звуком невозможно смотреть, орёт как полоумыный, каждый раз мяч увидев.

    04.05.2025

  • Деп Б.Охта

    Судьи у нас неприкасаемые. Их нельзя критиковать. Им нельзя задавать вопросы о спорных моментах. Судей может наказать только их начальство. А их начальство никто!!! Не пора реформировать всю нашу судейскую кухню?

    04.05.2025

  • Андрей Васильев

    Этот продажный взяточник Левников дождётся когда нибудь что его пожизненно дисквалифицируют

    04.05.2025

  • sergeynl

    Ну и кто ещё будет спорить, что станичных тёлок не тянут в этом году в чемпионы? В каждой игре судейские чудеса, влияющие на результат матча

    04.05.2025

  • Zloydok65

    для семилетки неплохо буковы знаешь! Молодец, учись дальше!

    04.05.2025

  • Black72

    Вам надо внимательней этот эпизод было смотреть

    04.05.2025

  • Андрей Недобрый

    Если посмотреть повтор то дам даже не попадание в руку, а целенаправленая игра рукой-мяч летевший вперед резко меняет свою траекторию и отлетает назад.. Такчто это красная карточка "за лишение возможности забить"

    03.05.2025

  • Andrey Chv

    Дуры они все куклы буков

    03.05.2025

  • al-an-ko

    В огороде бузина, а в Киеве дядька. Причём здесь игра в корпус и игра рукой?

    03.05.2025

  • Андрей Васильев

    Чистая красная карточка. Левников знал на что шёл.

    03.05.2025

  • Андрей Васильев

    потому что его давно пора на чистую воду вывести за взятки

    03.05.2025

  • Андрей Васильев

    в следующий раз пусть побережёт не яйца, а своё очко

    03.05.2025

  • Андрей Васильев

    ну ересь то не мели тут

    03.05.2025

  • Андрей Васильев

    факты на стол и пори заученную чушь

    03.05.2025

  • Андрей Васильев

    Левников хорошо подзаработал у быков. Такие матчи он не должен судить, если человек предвзятый

    03.05.2025

  • ДиRECтор

    он же памятник

    03.05.2025

  • Антон Саныч

    Левников-трус.

    03.05.2025

  • Деметрио

    Если судья один раз ошибься и ему указали на эту ошибку, он же не будет повторять её из раза в раз, логично же?!

    03.05.2025

  • михаил овчинников

    Бред Автор Вы смотрите момент в динамике!!! В моменте матча Оренбурга вокруг больше не было никого из защищающейся команды!!! И атакующий игрок выходил в сторону ворот!!! В моменте матча Краснодара, второй защитник мог спокойно догонять Даку!!! И нападающий Рубина по своему направлению бежал ближе к угловому флажку чем на ворота!!! Так что как по мне никакой красной здесь не было!!!

    03.05.2025

  • ultramarino

    В данном случае Левников заметно помог Краснодару, потому что за...л оставить Краснодар в меньшинстве в начале матча, а потом огребать за то, что якобы был куплен Зенитом. Тем более, что Левников из С-Пб. Удали он игрока Краснодара в этой ситуации, его бы реально с г...ом сожрали после матча. Судейство, которое мы заслужили. ИМХО.

    03.05.2025

  • treider

    Поддерживаю. Таких пинками надо...

    03.05.2025

  • treider

    уройте этого неадеквата...

    03.05.2025

  • pchela_tr

    Ну чо там, как это называется, админресурс?)

    03.05.2025

  • Михаил Романов

    Тормене желтую карточку дали за игру рукой. А красную не дали, так как Даку уже лежал на газоне и не угрожал воротам.

    03.05.2025

  • hattabych

    Разве это "лишение явной возможности забить гол"?

    03.05.2025

  • Статистик80

    жду недождусь когда Боброва из СЭ удалять пожизненно

    03.05.2025

  • взять все и поделить

    Вперед, Краснодарий! На всех (кроме СПБ) одна победа нам нужна в этом сезоне)

    03.05.2025

  • george64

    Конечно, поступит обращение.. От Зенита. )) По моменту, ну какая там красная? Ополоумели, что ли? И моменты разные. Даже сам просмотр, формальный, высосан из пальца.

    03.05.2025

  • TokTram_

    На воре и шапка горит. Не все решают вопрос деньгами, как Питер.

    03.05.2025

  • Мишандос

    Чистое удаление

    03.05.2025

  • Бен Ричардс

    Ну тогда отправляйся, хамье бомжатное, откуда пришел. Слишком много тебя вони.

    03.05.2025

  • unfan

    Пофиг на руку, он в спину разве не толкает игрока Рубина, да ещё и локтём в затылок? Где тут плечо в плечо?

    03.05.2025

  • zega

    игрока Факела в подобном нарушении, недалеко от центра поля, удалили в матче с зенитом, потому что адмресурс испугался неудач зенита и с того матча судьи стали откровенно, как бы незаметно помогать зениту. позор.

    03.05.2025

  • kim-1965

    Красную - это если притянуть за уши. У Левникова они и так оттянуты, не охота совсем уж всё внимание к себе привлекать.

    03.05.2025

  • alex111

    Уххх ,болел за Краснодар как за Спартак , продержалась тушёнка. А вот Левников конечно Краснодар пожалел .Вообще уже второй матч судит странно .Не дал 100% пенальти когда играли с ЦСКА на Маркиньосе ,. а назначил 11 метровый когда мяч попал в руку, там был игровой момент. Сегодня была 100% красная , чистый выход 1на1 питерским конечно обидно , могли почти и догнать Краснодар .БЫКАМ ЖЕЛАЮ НЕ НАСТУПИТЬ на прошлогодние грабли, ибо Зенит завтра из Нижнего сделает отбивную котлету. С победой !!!

    03.05.2025

  • МАО

    Ладно. пусть толчка не было. Но игра рукой то была ? Остановил мяч, сорвал проход.

    03.05.2025

  • Ни кто кроме нас

    И сейчас поддержат судью. Это же мафия

    03.05.2025

  • Бен Ричардс

    Хамье, тебя послать или ты уже оттуда?

    03.05.2025

  • Алексей Лунев

    А как рубин из штановвыпрыгивал!!! А против фк ПОЗОР даже Даку не выставили хе-хе рахимов на зенит тв не зря на зарплате сидел

    03.05.2025

  • Николай Задорожный

    С головой все в порядке? Какое ,,самоназначенное,, столетие? Ты видимо попутал с ЦСКА у которых год создания аж 1911 год!!! Вот у кого фантазии через край! И где ты нашел ,,своих комментаторов,,? Там все сплошь спартаковские ! Нет ни одной передачи где бы они к месту и не к месту переживали за него!

    03.05.2025

  • Айрат Валитов

    Туловище, почему ЖК, если ничего не было?

    03.05.2025

  • KapMaH

    Как же надоел этот челночный бег."Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали". "Это фол, потому что сначала в мяч, потом в ногу, а это не фол, потому что сначала в мяч, а потом в ногу". Здесь по правилам, здесь по справедливости.

    03.05.2025

  • ёzhic8

    Скриншоты просто блеск! Особенно который с центра поля

    03.05.2025

  • lenin.vowa2018

    такое лицо, чисто басмач, весь на Г изошел.

    03.05.2025

  • lenin.vowa2018

    особенно Спартак. :grin:

    03.05.2025

  • lenin.vowa2018

    там даже желтой не было.

    03.05.2025

  • lenin.vowa2018

    Вообще НИКАКОГО нарушения. Вспомним как Обляков так же сыграл в корпус Маркиньоса, и что? НИЧЕГО.

    03.05.2025

  • Врн36

    А у Левникова есть яйца

    03.05.2025

  • МАО

    Ну да

    03.05.2025

  • Семён Фадеич

    Сарказм и шутка это, ведь, одно и тоже.

    03.05.2025

  • ANTI BOMG

    если честно, кораснодар хреново играет. Мне не нравится! имхо. Но надо терпеть!

    03.05.2025

  • Valekka

    Левников заслужил аплодисменты в матче Спартак-ЦСКА Сегодня игру не было возможности смотреть,но уверен,что судья принял правильное решение!!

    03.05.2025

  • Бен Ричардс

    Да ну? В каждой шутке есть доля шутки.

    03.05.2025

  • МАО

    Это был сарказм

    03.05.2025

  • Бен Ричардс

    Извини, упустил. Спасибо за уточнение.

    03.05.2025

  • МАО

    свой "эксперт по судейству" в спортивной газете?!- забыл добавить - в своей спортивной газете.

    03.05.2025

  • МАО

    он берёт деньги у всех других

    03.05.2025

  • Бен Ричардс

    Я понимаю, что в год самоназначенного столетия можно все: нелимитированный бюджет, свой телеканал со своими болельщиками под видом телекомментаторов, специально прикомандированный судья, который правильно судит. Но чтобы еще и свой "эксперт по судейству" в спортивной газете?!

    03.05.2025

  • МАО

    Прямая Красная

    03.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Пошел блевников к волшебному ящику, а там в правом верхнем углу счетчик заработал 1, 2, 5, 7.....11, 15....20! На 20К бакинских рублей и закончился просмотр. Решение осталось прежним. А по факту сорвал чистый выход один на один, ибо ближе к воротам если бы не фол, был бы игрок Рубина ,а это КК.

    03.05.2025

  • Красно синий

    Тут даже фола не было,так что не надо набрасывать...

    03.05.2025

  • Gordon

    Бобров, не бывает в футболе одинаковых моментов. Дважды два четыре.

    03.05.2025

  • Tokhir

    Этому алкашу бобру, больше делать нечего!

    03.05.2025

  • Zakhary

    Нарушение не тянуло на удаление. Все так изначально и восприняли. Детальное рассмотрение эпизода лишь подтвердило правильность первоначальной оценки. Браво, Левников, за справедливое решение.

    03.05.2025

  • Tokhir

    Он судит честно, денег мюллера не берет!

    03.05.2025

  • Thanatis

    Что за бред? В случае с первым удалением - чел сорвал выход один на один по центру штрафной. А сейчас Даку уходил в сторону от ворот и сбития не было. Было абоюдная борьба. Но главное - выхода один на один не предполагалось

    03.05.2025

  • Yury Makusinsky

    Ленинградец Левников всегда судит в пользу соперников ЗЕНИТа.

    03.05.2025

    • В «Локомотиве» не стали отвечать на вопрос о будущем Галактионова в команде

    «Крылья Советов» организовали акцию для новорожденных в Самарской области
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости