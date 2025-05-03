«Крылья Советов» организовали акцию для новорожденных в Самарской области
«Крылья Советов» в свой 83-й день рождения подготовили сюрприз для новорожденных в Самарской области.
Как сообщает пресс-служба клуба, все дети, появившиеся на свет 3 мая на самарской земле, получат фирменный бокс. В него входят футболка, детский шарфик и безлимитный абонемент, которым они смогут воспользоваться в течение жизни.
«Большая любовь к «Крыльям» начинается — с первых дней жизни!» — говорится в сообщении самарского клуба.
Отмечается, что акция организована при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области и Лиги джентльменов.
Источник: https://t.me/fckssamara_official/27067
