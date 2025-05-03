Футбол
3 мая, 20:47

«Крылья Советов» организовали акцию для новорожденных в Самарской области

Алина Савинова

«Крылья Советов» в свой 83-й день рождения подготовили сюрприз для новорожденных в Самарской области.

Как сообщает пресс-служба клуба, все дети, появившиеся на свет 3 мая на самарской земле, получат фирменный бокс. В него входят футболка, детский шарфик и безлимитный абонемент, которым они смогут воспользоваться в течение жизни.

«Большая любовь к «Крыльям» начинается — с первых дней жизни!» — говорится в сообщении самарского клуба.

Отмечается, что акция организована при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области и Лиги джентльменов.

Источник: https://t.me/fckssamara_official/27067
  • Спринт

    Энто сколько же метрик выпишется именно на 3 мая. Шибко любят у нас хоть что нибудь на халяву! Справка об рожданмости по родильному дому № 3/5 Самарского Гор.Здрав.отдела за май 2025 года. 1 мая -1, 2 мая - 1, 3 мая - 139, 4 мая - 2, 5 мая - 3.

    03.05.2025

  • Fon Vakano

    Родился ребенок зимой или летом, Первых два слова Крылья Советов!

    03.05.2025

  • Спартак 98

    Красавцы :hugging:

    03.05.2025

