В «Локомотиве» не стали отвечать на вопрос о будущем Галактионова в команде

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных не стал отвечать на вопрос о будущем главного тренера команды Михаила Галактионова после ничьей железнодорожников с «Оренбургом» (1:1) в матче 27-го тура РПЛ.

«Остается ли Галактионов? Без комментариев. У нас еще есть несколько игр в чемпионате», — сказал Нагорных.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 46 очками в 27 матчах.

Михаил Галактионов возглавляет команду с ноября 2022 года. Контракт 40-летнего специалиста с клубом действует до конца июня 2026 года. 30 апреля 2025 года появились слухи о возможном увольнении тренера из-за неудачных результатов в последних матчах.