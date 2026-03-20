ЭСК признала, что Бобровский ошибочно удалил Рубенса в матче «Динамо» с «Ростовом»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла решение по спорному удалению в матче 21-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Динамо» (0:1).

На 39-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Динамо» Рубенс. Решение судьи Яна Бобровского признано ошибочным.

«Решение: судья ошибочно вынес второе предупреждение в матче игроку команды «Динамо» Москва Рубенсу. Голосование: единогласно.

Мотивировка: действия Рубенса в единоборстве за мяч с игроком «Ростова» Ильей Вахания комиссия квалифицирует как неосторожные. Не было очевидных оснований для вынесения второго предупреждения в матче за безрассудство. Судье следовало ограничиться назначением штрафного удара в пользу команды «Ростов» без вынесения дисциплинарных санкций в данной игровой ситуации», — сказано в решении ЭСК на сайте РФС.

«Динамо» (30 очков) одержало четвертую победу подряд во всех турнирах и занимает седьмое место в РПЛ. «Ростов» (22 очка) идет 11-м в турнирной таблице.

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