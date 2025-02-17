Шоумен Галыгин изъявил желание сыграть за ЦСКА

Известный актер и шоумен Вадим Галыгин в разговоре с «СЭ» рассказал о желании выйти в составе ЦСКА в товарищеском матче.

— Павел Деревянко выходил в составе «Динамо» в товарищеском матче против медийной команды «Амкал». Вы бы хотели сыграть за ЦСКА?

— С удовольствием! Я играю в футбол на любительском уровне за белорусскую команду Art Stars. Это примерно как «Старко» в России. Ни раз пересекались с ними на чемпионате мира среди артистов. В общем, с удовольствием поддерживаю такие истории. Если ЦСКА попросит, то соглашусь.

— В нападении? Или на какой позиции хотели бы выйти?

— Я атакующий полузащитник. Могу и в защите выйти, но комфортнее всего в полузащите. У меня ноги длинные, я в три прыжка могу оказаться там, где надо. В нападении тяжеловато. Там все-таки нужны люди пошустрее и помассивнее, — сказал Галыгин.

17 ноября 2024 года «Динамо» провело товарищеский матч против «Амкала» (2:3). У бело-голубых по несколько минут на поле провели актер Павел Деревянко и фигуристка Евгения Медведева.

(Дарик Агаларов)