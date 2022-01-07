Червиченко: «Алексей Березуцкий еще не до конца зрелый и опытный как тренер»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил главного тренера ЦСКА Алексея Березуцкого.
«Алексей Березуцкий еще не до конца зрелый и опытный как тренер, — сказал Червиченко Betonmobile.ru. - Игра армейцев это лишний раз подтверждает. Выигрывают на тоненькой, нет особой уверенности, не чувствуется совсем превосходства над соперниками».
По итогам первой половины сезона ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 18 матчах 30 очков.
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Дополнительная информация:
https://betonmobile.ru/chervichenko-aleksey-berezutskiy-eshhe-ne-do-kontsa-zrelyiy-i-opyitnyiy-kak-trener
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