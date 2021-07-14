Лев Лещенко предложил ввести потолок зарплат в российском футболе

Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в интервью «СЭ» высказал свою позицию о реформах российского футбола.

— В заявлении РФС сказано, что изменение формата чемпионата должно привести к повышению уровня нашего футбола и интереса болельщиков. Вы верите, что это может сработать?

— На Западе существуют разные алгоритмы проведения чемпионатов. Может быть, часть исследований и предложений можно рассмотреть. Но здесь не нужен оголтелый подход. Самый главный футбольный алгоритм на все века — четко выстроенная структура детского, юношеского и взрослого футбола. Раньше у нас это получалось, было достаточно много футбольных секций и прочих ступеней. С переходом на коммерческие рельсы все стало немного искажаться, поэтому часть предложений от Hypercube можно рассматривать, это пойдет на пользу. Однако нужно подробно в это углубляться и разбираться. Александр Дюков — опытный, креативный и современный человек, он во всем разберется. Творческие подходы, которые вбирают в себя массу исследований, необходимы.

— Какие главные проблемы в российском футболе вы можете выделить?

— Детский футбол, лимит на легионеров, задранные зарплаты и раздутые клубные бюджеты. Хотя все команды играют на примерно одинаковом уровне. Везде появляются 2-3 каких-то иностранца не самого высокого класса. Посмотрите, кто у нас играет — везде за редкими исключениями выходцы из второсортных команд. К нам же не приезжают лидеры испанского, итальянского или французского футбола. У нас набирают футболистов из посредственных команд, они ничуть не лучше наших.

— А возможно ли что-то сделать с завышенными зарплатами?

— Необходим потолок зарплат. И это касается не только футбола, во многих видах спорта пора вводить.

Ранее в 2020 году потолок зарплат ввела Континентальная хоккейная лига.

«Необходим потолок зарплат и государственный контроль за финансами». Лев Лещенко — о реформах российского футбола