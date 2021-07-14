Пономарев: «Пусть Дзагоев идет на все четыре стороны, команде он не нужен»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев высказался о возможном уходе Николы Влашича и Алана Дзагоева из армейского клуба.

«Пусть Дзагоев идет на все четыре стороны, команде он не нужен. Алан уже в возрасте, очень мало играет из-за различных травм. Ему нужно определиться, либо он хочет играть в футбол и получать удовольствие, либо хочет зарабатывать деньги. Дзагоев точно не соответствует уровню стартового состава ЦСКА. А вот Влашича отпускать нельзя. Он — мотор команды. Никола очень много делает для нее. Его уход будет огромной потерей для ЦСКА. Будет очень сложно найти ему достойную замену», — сказал Пономарев в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года — сначала на правах аренды из «Эвертона», а в 2019-м армейцы выкупили Николу за рекордные для себя 15,7 миллиона евро.