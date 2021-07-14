Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» высказался о возможных реформах лиг в российском футболе.

«Очередная дурость. Мы опять начинаем кормить деньгами европейских аферистов. Там уже поняли, что в России можно заработать на несколько поколений вперед. В нашей стране могли гораздо дешевле расписать всю эту галиматью, которую опубликовали вчера. Ничего нормального в их предложениях нет. Команда с восьмого места теперь может попасть в еврокубки. Старая система отлично работает в топ-5 чемпионатах. Там люди занимаются футболом, а не херней. Надеюсь, что у кого-то хватит мозгов вернуть в РПЛ календарь весна-осень», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

13 июля появилась информация о возможном реформировании лиг в отечественном футболе. Сообщалось, что розыгрыш РПЛ могут начать проводить по швейцарской системе: весной топ-6 турнирной таблицы играют два круга между собой, а команды с 7 по 16 место проводят один круг. В тот же день Российский футбольный союз выступил с заявлением, в котором представил четыре возможных варианта реформы футбольных лиг страны.

По информации «СЭ», большинство клубов РПЛ выступят против реформы чемпионата по швейцарской системе.