«Локомотив» и «Ахмат» встретятся в матче 20-го тура чемпионата России в понедельник, 9 марта. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 16.30 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры «Локомотив» — «Ахмат» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

09 марта, 16:30. РЖД Арена (Москва)

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В 19 турах чемпионата России «Локомотив» набрал 40 очков, «Ахмат» — 25 очков. В 19-м туре москвичи победили «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:1, а грозненцы обыграли ЦСКА (1:0).