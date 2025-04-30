Лещенко о возможном увольнении Лички: «Это прерогатива руководства. Но сезон неудачный»

Народный артист России Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера «Динамо» Марцела Лички.

«Это прерогатива руководства. Есть люди, которые занимаются клубом долгое время, они встроены во все процессы. Это вопрос не одного часа, и даже не одного дня. Это решение, которое формируется в течение года. Трудно что-либо говорить. Но могу сказать, что сезон для команды неудачный», — сказал Лещенко «СЭ».

29 апреля «Динамо» уступило «Спартаку» (1:2) в матче второго этапа 1/2 финала пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире.

В чемпионате России «Динамо» с 47 очками после 26 туров занимает пятое место.