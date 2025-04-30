Футбол
30 апреля, 16:16

Рэпер L'One: «Уверен, Батраков хочет оставить яркий след, а не просто посверкать и убежать»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Российский рэпер и болельщик «Локомотива» Леван Горозия (L'One) в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем полузащитника железнодорожников Алексея Батракова.

«Мои мысли — только мои мысли. Но мне кажется, что Батракову будет приятно сначала поднять Кубок над своей головой и только потом уйти в другую команду, как это было с Лешей Миранчуком. Я уверен, что он, как воспитанник клуба, хочет оставить большой и яркий след, а не просто посверкать и убежать в другую команду», — сказал Горозия «СЭ».

Батраков является воспитанником «Локомотива». В этом сезоне он отметился 14 голами и 10 результативными передачами в 33 матчах за железнодорожников во всех турнирах. В июне футболисту исполнится 20 лет.

Алексей Батраков
ФК Локомотив (Москва)
