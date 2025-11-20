Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:33

Лещенко — о «Динамо»: «Лично я бы совершенно спокойно оставил Гусева»

Микеле Антонов
Корреспондент

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко ответил на вопрос «СЭ» о работе Ролана Гусева в клубе.

«Конец прошлого сезона доказал, что Ролан Гусев и Сергей Паршивлюк достаточно оперативно взяли руководство командой и сумели выиграть несколько матчей. Мне кажется, команде нужна была эта перезагрузка, какая-то встряска. Думаю, в этом плане Карпин сам понимает, что не срослось. Он хороший тренер, но иногда бывает так, что стороны не подходят друг другу. Думаю, решение Карпина и «Динамо» — обоюдное, и оно очень правильное. Его уход должен встряхнуть команду, и оставшиеся четыре игры Ролан с командой может доиграть удачно.

Мне понравились майские матчи под его руководством. Во всяком случае была понятная игра с очень плотной обороной — особенно не экспериментировали. Потому что схема и алгоритмы вырабатываются только стабильностью, а когда идет шараханье: то игра от защиты, то от нападения, то прострелы, то навесы, то прессинг, то вообще разыгрывали мяч в штрафной площади, из-за чего привезли себе несколько голов. Сейчас не время для экспериментов.

Лично я бы совершенно спокойно оставил Ролана. Если не будет какого-нибудь нереального тренера, который приведет своих сильных игроков. Но это вряд ли: ведь сейчас нет международных матчей — ни на уровне клубов, ни на уровне сборных. Идет только розыгрыш своего чемпионата и кубка, так что, мне кажется, нужно давать шанс российским тренерам. Все будет зависеть от того, как мы сейчас доиграем год и что будет весной, о чем будет думать менеджмент клуба и как выстраивать дальнейшую работу. Надеюсь, зрители придут и поддержат команду в это воскресенье!» — сказал Лещенко «СЭ».

Валерий Карпин покинул Динамо: колонка Ильи Казакова&nbsp;&mdash; о&nbsp;громкой тренерской отставке и&nbsp;будущем бело-голубых.Точка К. Что заставило Карпина покинуть «Динамо». Колонка Казакова

17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности стал Ролан Гусев.

По информации «СЭ», кандидатами на должность главного тренера «Динамо» также являются Сергей Игнашевич, Станислав Черчесов и Нури Шахин.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ — у команды 17 очков после 15 матчей. В 16-м туре москвичи примут махачкалинское «Динамо» 23 ноября.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Ролан Гусев
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Лев Лещенко
Читайте также
Глава МОК Ковентри заявила, что правительства не должны смешивать спорт и политику
Челестини в восторге, Обляков уже работает, Кисляка «провожают» в Португалию. Что происходит в ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять
Китай и Япония стали враждовать на фоне заявлений о Тайване. Что пишут СМИ
Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами могут перенаправить в Сочи
Глава СК возбудил дело в отношении судьи Мальцевой
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
Артур Гомес — об общении с другими бразильцами из РПЛ: «Когда есть возможность быть вместе, очень рад»
Полузащитник «Динамо» Гомес: «У команды есть доверие к Гусеву»
Гладышев: «Не сказал бы, что у Карпина были разногласия с игроками»
Гладышев: «Карпин дал многое — дисциплину, отношение к работе как на поле, так и за его пределами»
Нападающий «Динамо» Гладышев: «Уход Карпина стал неожиданным»
Ролан Гусев: «Динамо» надо идти наверх и все»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Millwall82

    Лещенко позитивно оценил назначение Карпина в «Динамо»: «Один из самых интересных и продвинутых тренеров»(с) 14 июня 2025 года.

    20.11.2025

  • Skorz.

    Лев Лещенко , столько дестялетий в шоу бизнесе и позабыл видимо , есть вещи , которые нкак делать нельзя !) А именно , выставлять дураком и виновным , самого себя !) Оставили Гусева ! А вдруг пойдет ? А вдруг попрет ? А не дай Бог 1-2 станем ?) Кто виноват и кто проморгал Гусева !!!!? Нееет , надо брать другого !

    20.11.2025

  • Врн36

    Все тоже самое он говорил перед назначением Карпина

    20.11.2025

  • Недавид Намазолькин

    Когда эти начнут валиться, сразу придумайте что будете говорить.

    20.11.2025

    • Стали известны номинанты на премию «Первая пятерка» в 2025 году
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости