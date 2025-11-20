Сергей Овчинников покинул РФС и возглавит академию «Локомотива»
Российский футбольный союз (РФС) объявил об уходе Сергея Овчинникова с поста начальника отдела подготовки тренеров Академии РФС.
55-летний специалист продолжит работу в «Локомотиве», где возглавит клубную академию.
Будучи игроком, Овчинников выступал в составе железнодорожников в периоды с 1992 по 1997 год и с 2002 по 2005 год. Вместе с командой он по два раза становился чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Источник: РФС
