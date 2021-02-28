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Лев Лещенко — о матче с «Ахматом»: «Я счастлив, что «Динамо» выиграло»

19:28
Лев Лещенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Лев Лещенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко поздравил команду с победой над «Ахматом» (2:1) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.

«Победа 2:1 — это супер, после кубкового матча «Динамо» на ходу. Я очень рад за молодежь «Динамо», потому что это наша надежда. Эта победа — еще одно доказательство того, что надо давать преференции молодым игрокам. Честно говоря, наши молодые парни играют все на одном уровне, но в силу небольшого опыта и отсутствия больших побед им постоянно надо доказывать, поэтому они и стараются. Я очень рад, что Шварц дает дорогу молодым. Мне приятно смотреть за нашей молодежью, которая второй матч подряд побеждает. Я счастлив, что «Динамо» выиграло», — сообщил Лещенко «СЭ».

«Динамо» набрало 33 очка и вернулось на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» не побеждает в РПЛ на протяжении шести матчей и занимает 11-ю строчку.

(Артем Бухаев)

Ахмат — Динамо

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