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«Краснодар» — «Урал»: Смольников удален в первом тайме

19:36
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Защитник «Краснодара» Игорь Смиольников был удален в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала».

Он получил две желтых карточки в первом тайме.

Краснодар — Урал

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