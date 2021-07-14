Лев Лещенко: «О каких частных клубах у нас говорят? Их финансируют государственные компании!»

Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в интервью «СЭ» оценил финансирование российских фубольных клубов.

«Я знаком с зарплатами и футболистов, и хоккеистов, и баскетболистов. У нас есть одна федерация, которая работает абсолютно нормально, профессионально и грамотно — это волейбольная. Они без большого количества легионеров все время играют в главных международных турнирах. А зарплаты там многократно ниже футбольных, баскетбольных и хоккейных. Там есть лидер Николай Платонович Патрушев, который правильно определил структуру. Это отличный пример. А на футбольных полях у нас сейчас по 8 легионеров. В баскетболе включаешь матч «Уникса» против «Локомотива-Кубань», а там на площадке 9 темнокожих игроков. Разве это нормально для отечественного чемпионата? Это общая тенденция. Я не против больших зарплат у спортсменов, но должны же быть какие-то ограничения. Если игроков будет не устраивать зарплата, пускай едут за границу. Но кому они там будут нужны за такие деньги? Никто им там не даст больше российских клубов», — сказал Лещенко.

Также народный артист назвал причины завышенного финансирования.

«Ситуация связана с работой агентов и людей, которые вертятся вокруг нашего футбола. Половина этих денег не доходит в актив нашего футбола. Там очень много проблем. Но этим должны заниматься футбольные и государственные структуры. Тем более у нас сейчас любят себя позиционировать в качестве частных клубов. Какие частные клубы? «Газпром», «Лукойл» и прочие государственные компании их финансируют. Причем здесь частная основа? Государство должно контролировать этот процесс, раз оно дает деньги на развитие», — добавил Лещенко.

13 июля РФС опубликовал заявление о необходимости реформирования российского чемпионата.

«Необходим потолок зарплат и государственный контроль за финансами». Лев Лещенко — о реформах российского футбола