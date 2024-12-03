Лещенко — о «Динамо»: «Я не вижу желания у игроков. Это очень расстраивает»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в комментарии «СЭ» подвел итоги матча бело-голубых в 17-го туре РПЛ против «Ахмата» (1:1).

— Честно вам скажу: не о чем говорить. «Динамо» очень неважно выглядит в последнее время. Я не вижу вообще никакой игры, желания, стремления футболистов... Они постоянно опаздывают к передачам, очень много борьбы. Слабо выглядят. Аутсайдеры — «Факел» и «Ахмат» — гораздо достойнее выглядели.

Такое ощущение, что у «Динамо» мастерство преобладает над желанием. Мастерство есть, а желания никакого. Я не вижу его у игроков. Замены, которые были сделаны, не привнесли ничего нового. И если уж вратарь лучший игрок на поле, то говорить не о чем.

Если вратари забивают (смеется)... Смехотворно все. 1 победа за три игры. Это очень печально. Случайные поражения от «Зенита» и «Краснодара» бывают, но тут стабильно плохо. Меня это очень расстраивает, — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» с 32 очками занимает 5-е место в таблице РПЛ.