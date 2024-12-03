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Лещенко — о «Динамо»: «Я не вижу желания у игроков. Это очень расстраивает»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в комментарии «СЭ» подвел итоги матча бело-голубых в 17-го туре РПЛ против «Ахмата» (1:1).

—  Честно вам скажу: не о чем говорить. «Динамо» очень неважно выглядит в последнее время. Я не вижу вообще никакой игры, желания, стремления футболистов... Они постоянно опаздывают к передачам, очень много борьбы. Слабо выглядят. Аутсайдеры — «Факел» и «Ахмат» — гораздо достойнее выглядели.

Такое ощущение, что у «Динамо» мастерство преобладает над желанием. Мастерство есть, а желания никакого. Я не вижу его у игроков. Замены, которые были сделаны, не привнесли ничего нового. И если уж вратарь лучший игрок на поле, то говорить не о чем.

Если вратари забивают (смеется)... Смехотворно все. 1 победа за три игры. Это очень печально. Случайные поражения от «Зенита» и «Краснодара» бывают, но тут стабильно плохо. Меня это очень расстраивает, — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» с 32 очками занимает 5-е место в таблице РПЛ.

ФК Динамо (Москва)
Лев Лещенко
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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Спартак – Пари НН
 - : -
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 - : -
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Краснодар – Локомотив
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Зенит

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